Sei feriti, tra cui quattro bambini. Arrestato l'aggressore

Agenti di polizia presidiano il parco di Annecy – città alpina della Francia sudorientale – dove un uomo di origine siriana, armato di coltello, ha aggredito sei persone, tra cui quattro bambini. Due di loro sono in pericolo di vita. L’aggressore, richiedente asilo, è stato arrestato dalla polizia. Secondo i media francesi, era sposato con una donna cittadina svedese con cui ha avuto un figlio, che oggi ha 3 anni. Nella sua domanda di asilo, l’uomo – che vive in Svezia da dieci anni – ha dichiarato di essere un cristiano della Siria. Aveva anche una croce cristiana addosso. Sul luogo dell’attacco prevista la visita in giornata della premier Borne e del ministro dell’Interno Darmanin.

