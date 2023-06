Il segretario di Stato americano al Consiglio di Cooperazione del Golfo

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato a Riyad, in Arabia Saudita, per un incontro con i ministri degli Esteri del Consiglio di cooperazione del Golfo. Al vertice, oltre all’Arabia Saudita, partecipano Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Negli ultimi tempi i rapporti tra Usa e Arabia Saudita si sono raffreddati, specie su argomenti fondamentali come i diritti umani, il prezzo del petrolio, la sicurezza regionale e la politica iraniana. Proprio per questo, in precedenza Blinken aveva avuto una conversazione “aperta e sincera” con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman su diverse questioni bilaterali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata