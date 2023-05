Il diplomatico si confronterà con la vicepresidente della Commissione Ue, Vestager, sul dossier Cina e sulla cooperazione tecnologica

Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è arrivato in aereo a Lulea, nel nord della Svezia per i colloqui del Trade and Technology Council tra Stati Uniti ed Unione Europea. Il diplomatico americano e la vicepresidente della Commissione europea Margrethe Vestager si confronteranno sul dossier Cina e sulla cooperazione tecnologica, a partire dalla AI, e altri temi.

