Il presidente del Partito popolare europeo a Roma: "Trovare soluzioni a problemi come inflazione e immigrazione illegale"

“L’ingresso di Salvini nel Ppe? Il nostro obiettivo è lavorare sui contenuti, la gente non è interessata a questioni strategiche. La gente vuole soluzioni ai propri problemi come l’inflazione e l’immigrazione illegale, e stiamo lavorando su questo”. Lo afferma il presidente del Ppe, Manfred Weber, a margine della due giorni di studio alla popolare “Con i valori cristiani al centro: la classe dirigente per l’Europa di oggi e domani” a Roma.

