Il presidente del Ppe a Roma: "La creazione di una democrazia più forte è il tema fondamentale"

“Come Ppe la creazione di una democrazia più forte è il tema fondamentale. Abbiamo dei partner per il futuro con cui risolvere i problemi di oggi come immigrazione, Cina e guerra. Se saremo uniti ci riusciremo”. Così il presidente del Ppe, Manfred Weber, a margine della due giorni di studio alla popolare. “Per noi del Ppe è molto chiaro che il tema immigrazione è un tema europeo e ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Siamo solidali con l’Italia e bene ha fatto a prendere un accordo la Tunisia. Ringrazio il ministro Antonio Tajani per il lavoro svolto, noi abbiamo bisogno di trovare soluzioni con loro non contro di loro”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata