Nella Grande Mela è scattato l'allarme per la qualità dell'aria

Il Canada sta affrontando una serie di intensi incendi selvaggi che si sono diffusi dalle province occidentali al Quebec, con centinaia di boschi in fiamme. Il vento ha trasportato il fumo degli incendi verso sud, facendo scattare l’allarme per la qualità dell’aria in tutti gli Stati Uniti. A New York, il fumo ha avvolto lo skyline colorandolo di una strana tonalità arancione che ha oscurato il cielo sulla città statunitense.

