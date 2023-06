E' successo ad Annecy. Arrestato un richiedente asilio siriano

Sta facendo il giro del web il video dell’uomo che ha aggredito con un coltello dei bambini in un parco di Annecy, in Francia. Ferite gravemente sei persone: oltre a 4 bimbi – 2 di 2 anni, uno di 4 e uno di 22 mesi – anche due adulti. In tre sono in pericolo di vita. Arrestato l’aggressore un richiedente asilo siriano. Abdalmasih H. è sposato con una donna cittadina svedese con cui ha avuto un figlio, che oggi ha 3 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata