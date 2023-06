La presidente Braun-Pivet: "Alcuni bambini sono in condizioni critiche. Speriamo che le conseguenze di questa aggressione non portino un lutto alla Nazione"

Un uomo, richiedente asilo siriano, ha aggredito con un coltello diverse persone, tra cui anche dei bambini, in un parco vicino al lago di Annecy, in Alta Savoia, regione francese sulle Alpi. Il bilancio è di sei feriti, di cui quattro bimbi (due in gravi condizioni) e due adulti, compreso l’aggressore. Quest’ultimo è stato arrestato dalla polizia. Yaël Braun-Pivet, presidente dell’Assemblea nazionale francese, ha chiesto un momento di silenzio in Aula. “Ci sono alcuni bambini molto piccoli che sono in condizioni critiche. Speriamo che le conseguenze di questo gravissimo attacco non portino un lutto alla Nazione”, ha detto Braun-Pivet.

