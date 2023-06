Il responsabile dell'attacco è un richiedente asilo siriano: ha ferito 6 persone

In un video si vedono i momenti in cui i poliziotti bloccano l’aggressore nel parco dell’attacco ad Annecy, sulle alpi francesi. L’uomo, un richiedente asilo siriano, è stato arrestato dalla polizia dopo aver ferito gravemente 6 persone, tra cui 4 bambini di 22 mesi, 2 anni e 3 anni, e due adulti. In tre sono in pericolo di vita. Il procuratore di Annecy ha affermato che non c’è “alcun movente terroristico apparente” dietro all’attacco. Abdalmasih H. è sposato con una donna cittadina svedese con cui ha avuto un figlio, che oggi ha 3 anni. Nella sua domanda di asilo, l’aggressore, che vive in Svezia da dieci anni, ha dichiarato di essere un cristiano della Siria.

