Cinque persone sono rimaste ferite. Fermato un sospettato, un ragazzo di 19 anni

Due persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta all’esterno di un teatro di Richmond in Virginia dove si era appena conclusa la cerimonia di diploma di una scuola superiore. È stato fermato un sospettato, un ragazzo di 19 anni che aveva cercato di fuggire a piedi. Il teatro si trova dall’altra parte della strada rispetto a un grande parco cittadino e nel mezzo del campus della Virginia Commonwealth University. Le vittime sono un ragazzo di 18 anni che si era appena diplomato e un uomo di 36. I loro nomi non sono stati resi noti, ma la polizia ritiene che il sospetto, che non è stato immediatamente identificato, conoscesse almeno una di loro.

