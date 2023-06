Il servizio di emergenza statale ucraino ha condiviso filmati di soccorritori che evacuano persone dalle aree allagate nella regione di Kherson, in Ucraina, dopo che la diga di Nova Kakhovka è parzialmente crollata in seguito a un bombardamento. Mosca e Kiev si accusano reciprocamente dell’attacco. Almeno 13 villaggi sulla riva destra del fiume Dnipro sono attualmente allagati. In totale sarebbero almeno 24 le cittadine allagate e migliaia le persone costrette all’evacuazione.

