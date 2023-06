Chiesto ai residenti di evacuare le proprie case per il rischio di inondazioni. Zelensky convoca il Consiglio di sicurezza nazionale

Giorno 467 del conflitto in Ucraina. Kiev accusa le forze russe di aver fatto saltare in aria una grande diga a sud del Paese, vicino a Kherson, allertando i cittadini che vivono lungo il fiume Dnipro di evacuare le loro abitazioni per rischio inondazioni. Il ministero dell’Interno ucraino ha chiesto ai residenti di dieci villaggi sulla riva destra del fiume e di parti della città di Kherson di raccogliere documenti essenziali e animali domestici, spegnere gli elettrodomestici e andarsene. Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, ha dichiarato in un video pubblicato su Telegram alle 7 che “l’esercito russo ha commesso un altro atto di terrore” e ha avvertito che l’acqua raggiungerà “livelli critici” entro cinque ore.

Zelensky convoca Consiglio di sicurezza nazionale

“Ho convocato il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale“. Lo comunica su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a seguito della distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka. La vicenda, scrive Zelensky, in riferimento ai russi “conferma per il mondo intero che devono essere espulsi da ogni angolo della terra ucraina. A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro, perché usano ogni metro per il terrore. È solo la vittoria dell’Ucraina che restituirà la sicurezza. E questa vittoria arriverà. I terroristi non potranno fermare l’Ucraina con acqua, missili o altro”.

Vasto attacco aereo russo nella notte

Nella notte c’è stato un vasto attacco aereo russo sul paese con missili da crociera aerei Kh-101/Kh-555. Lo fanno sapere media ucraini secondo i quali “le difese aeree ucraine hanno intercettato tutti i 35 missili lanciati dalla Russia“.Come riporta Ukrinform, secondo l’aeronautica delle forze armate ucraine, i russi hanno attaccato di nuovo dalla zona del Mar Caspio con sei bombardieri strategici Tu-95ms. Le forze di difesa aerea e i mezzi dell’aeronautica militare delle forze armate ucraine hanno distrutto tutti i 35 missili. La maggior parte degli X-101/X-555 si stavano dirigendo verso la capitale, l’area di competenza dell’Air Command Center.

Zelensky: “Bene l’avanzata in direzione Bakhmut”

Ieri sera, nel suo consueto messaggio quotidiano, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lodato gli sforzi dell’esercito di Kiev per riguadagnare terreno nella zona di Bakhmut. “Sono grato a ciascuno dei nostri guerrieri, a tutti i nostri difensori che ci hanno dato le notizie che ci aspettavamo. Direzione Bakhmut – ben fatto, guerrieri”, ha detto Zelensky. “Vediamo come la Russia percepisce istericamente ogni passo che facciamo lì, ogni posizione che assumiamo – ha detto -. Il nemico sa che l’Ucraina vincerà. Lo vedono. Lo sentono grazie ai vostri colpi, soldati, e in particolare nella regione di Donetsk. Grazie per questo! Oggi vorrei celebrare in modo particolare alcune nostre unità combattenti. Queste sono la 5a brigata d’assalto separata e la 57a brigata di fanteria motorizzata separata, che difendono abilmente, con decisione ed efficienza le nostre posizioni, distruggendo gli occupanti e, soprattutto, andando avanti. Grazie, guerrieri! Grazie a tutti!“.

Distrutta diga vicino a Kherson: rischio inondazioni

