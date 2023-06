La Seavigour è stata costruita nel 2016 ed è lunga 274 metri e larga 48,63 metri

Una nave cisterna si è guastata in un tratto a una corsia del Canale di Suez, interrompendo il traffico nella via d’acqua globale. Lo hanno dichiarato le autorità egiziane. La Seavigour, battente bandiera maltese, ha subito un guasto meccanico all’altezza del 12esimo chilometro del canale, ha dichiarato George Safwat, portavoce dell’Autorità del Canale di Suez. L’autorità del canale ha inviato tre rimorchiatori per rimorchiare la petroliera e consentire il transito di altre imbarcazioni. La nave cisterna faceva parte del convoglio nord, che transita nel canale dal Mediterraneo al Mar Rosso. L’ammiraglio Ossama Rabei, capo dell’Autorità del Canale di Suez, ha dichiarato che la petroliera è finita in avaria in una parte della via d’acqua a una sola corsia, interrompendo il transito di altre otto navi che si trovavano dietro di lei nel convoglio. In un’intervista telefonica con un’emittente televisiva locale, ha detto che i rimorchiatori stavano trainando la petroliera verso una parte a doppia corsia al limite dei 17 chilometri del canale. La Seavigour è stata costruita nel 2016 ed è lunga 274 metri e larga 48,63 metri, secondo MarineTraffic, un fornitore di servizi di tracciamento delle navi.

