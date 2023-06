Seconda tappa del viaggio della First Lady tra Medio Oriente, Nord Africa e Europa

Jill Biden ha visitato la Necropoli di Giza, in Egitto, nella seconda tappa del suo viaggio di sei giorni attraverso il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa. Nel corso del suo tour, la First Lady degli Stati Uniti sta promuovendo l’emancipazione delle donne e l’istruzione dei giovani.

Jill Biden è arrivata nella capitale egiziana da Amman, in Giordania, dove giovedì 1° giugno ha partecipato al matrimonio del principe ereditario Hussein e dell’architetta saudita Rajwa Alseif. Dopo la visita in Egitto, la First Lady si recherà in Marocco prima di dirigersi in Portogallo – ultima tappa del suo tour – lunedì 5 giugno. L’Egitto è uno dei maggiori destinatari nella regione degli aiuti economici e militari americani e un alleato di lunga data degli Stati Uniti. Tuttavia, negli ultimi anni, i legislatori di Washington hanno cercato di condizionare tali aiuti al miglioramento e alle riforme dei diritti umani.

