Il principe ereditario si sposa con l'architetta saudita Rajwa Alseif

La TV giordana Al Mamlaka afferma che il principe britannico William e sua moglie Kate sono arrivati in Giordania per partecipare all’attesissimo matrimonio del principe ereditario Hussein, 28 anni, con l’architetta saudita Rajwa Alseif, 29 anni. La lista degli invitati include anche altri reali provenienti da Europa e Asia, insieme alla First Lady americana Jill Biden.

Il matrimonio potrebbe aiutare la Giordania, povera di risorse, a stringere un legame strategico con l’Arabia Saudita, il suo vicino ricco di giacimenti petroliferi.

