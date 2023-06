Poco più del 6% di consumatori di sigarette tra la popolazione

La Svezia, che ha già il tasso di fumatori più basso nell’Unione Europea, è vicina a dichiararsi “smoke free”. Nel paese scandinavo è, infatti, vicino ad avere meno del 5% di fumatori giornalieri nella sua popolazione. Al punto che vedere qualcuno fumare una sigaretta è una cosa sempre più rara in un Paese di 10,5 milioni di abitanti.

In Svezia è vietato fumare alle fermate degli autobus e vicino ai binari dei treni, fuori dagli ingressi degli ospedali e di altri edifici pubblici. Come nella maggior parte dell’Europa, non è consentito fumare all’interno di bar e ristoranti, ma dal 2019 il divieto di fumo in Svezia si applica anche ai posti a sedere all’aperto.

Nel 2019 solo il 6,4% degli svedesi di età superiore ai 15 anni fumava quotidianamente, il tasso più basso nell’Ue e molto al di sotto della media del 18,5% nel blocco delle 27 nazioni, secondo l’agenzia statistica Eurostat. Un dato basso però in parte compensato dall’uso dello “snus”, un tabacco umido, diffuso in Scandinavia, come alternativa alle sigarette. Si tratta di alcuni piccoli sacchetti di tabacco che vengono posti tra la gengiva e il labbro superiore.

