Le Pen ha definito il rapporto "disonesto" e "politicizzato"

Il Rassemblement National di Marine Le Pen è stato per anni la “cinghia di trasmissione” della Russia in Europa. Sono i risultati del rapporto sul tema redatto da una commissione di inchiesta istituita dal parlamento francese. Le Pen ha definito il rapporto “disonesto” e “politicizzato” ma era stata la stessa leader della destra transalpina a volere la commissione d’inchiesta per dimostrare che non vi era alcun legame con la Russia.

Un estratto del rapporto, redatto dalla deputata di Renaissance, Constance Le Grip, è trapelato su Rmc e Medipart. La deputata del partito di Emmanuel Macron punta il dito contro “l’allineamento” dell’allora Front National al “discorso russo” all’epoca dell'”annessione illegale” della Crimea nel 2014, anno durante il quale il partito ottenne un prestito da una banca ceco-russa.

