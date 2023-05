Selfie con i fan per i principe e la principessa del Galles

William e Kate sono arrivati e Windsor, dove domenica sera ci sarà il grande concerto nell’ambito dei festeggiamenti per l’incoronazione di Re Carlo III e della regina consorte Camilla. Lo show si terrà nel vasto parco del castello reale. Si esibiranno, tra gli altri, Katy Perry, i Take That e Andrea Bocelli.

