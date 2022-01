In fiamme una casa, ferite due persone

Strage di bambini in un incendio scoppiato a Philadelphia mercoledi. Tra le 13 vittime del rogo divampato in un appartamento, sette sono minori, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato anche il ferimento di altre due persone, che sono state ricoverate in ospedale. I funzionari hanno riferito in conferenza stampa che nell’edificio divorato dalle fiamme erano presenti quattro rilevatori di fumo ma che nessuno di questi era attivo.

