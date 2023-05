Distrutto un edificio di sette piani, 120 i vigili del fuoco impegnati per spegnere le fiamme

Un gigantesco incendio ha distrutto un edificio nel quartiere centrale degli affari di Sydney, in Australia. Le riprese aeree mostrano le fiamme che hanno avvolto l’edificio di sette piani mentre i vigili del fuoco sono impegnati nel tentativo di contenere il rogo. Alcune parti dell’edificio, che si ritiene non fosse occupato, sono crollate nell’incendio. Circa 35 autopompe e 120 vigili del fuoco le unità impegnate per domare l’incendio.

Non è chiaro cosa abbia causato il rogo e non sono stati segnalati feriti. Gli edifici intorno all’incendio sono stati evacuati, ma i treni della vicina stazione hanno continuato il loro servizio, come riferito dai media locali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata