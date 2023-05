Ha lo scopo di contrastare i crimini contro i più piccoli dopo la guerra con la Russia

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato mercoledì all’inaugurazione di un Centro di protezione dell’infanzia a Kiev. Il centro ha lo scopo di contrastare i crimini contro i bambini in seguito alla guerra della Russia contro l’Ucraina. I bambini vittime o testimoni di crimini possono ricevere cure mediche e psicologiche presso il centro. Zelensky ha partecipato alla presentazione dell’iniziativa Brig Kids Back, ideata da diversi attori locali e internazionali per facilitare il ritorno dei bambini ucraini che sono stati portati con la forza in Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata