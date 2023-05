Washington (Usa), 30 mag. (LaPresse) – L’Ucraina e i Paesi alleati stanno pianificando un vertice internazionale, con l’esclusione della Russia, per rafforzare il consenso attorno al piano di pace in 10 punti proposto da Kiev. Lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti della Presidenza ucraina e della diplomazia europea. Il vertice, a livello di leader, dovrebbe tenersi poco dopo il summit annuale della Nato, che si terrà a Vilnius, in Lituania, a partire dall’11 luglio. Il progetto del vertice, scrive il Wsj, che è ancora nelle sue fasi preliminari, ha il forte sostegno dei leader europei, compreso il presidente francese, Emmanuel Macron, che punterebbero alla partecipazione anche dei Paesi che si sono schierati al fianco di Mosca o hanno deciso di non prendere posizione nel conflitto.

