Ci sarebbe un gruppo vicino alla criminalità organizzata serba dietro la fuga di Artem Uss, il figlio dell’oligarga russo accusato di trafficare in armi, petrolio e denaro e scappato dagli arresti domiciliari a Milano lo scorso 22 marzo. A rivelarlo è il Wall Street Journal che cita una fonte statunitense vicina al dossier. Il gruppo serbo lo avrebbe accompagnato fino al confine con la Slovenia, per poi dirigersi in Serbia, da dove sarebbe salito su un volo per Mosca.

