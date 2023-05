Il capo del gruppo Wagner: "Le bottiglie sono al loro posto. Il proprietario di questa fabbrica ha il diritto di riceverle"

(LaPresse) Il capo e fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha pubblicato un video che lo ritrae mentre cammina all’interno di un magazzino di chamapagne e vini a Bakhmut, in Ucraina. “Consegniamo ai nostri militari i luoghi in cui siamo stati a lungo”, dice Prigozhin e precisa. “Tutto viene pulito, tutti gli stand sono numerati, tutte le bottiglie sono al loro posto. Due camion sono stati spediti alle donne ucraine l’8 marzo. Tutto il resto è sano e salvo. La proprietà privata è proprietà privata. Pertanto, non mi interessava nemmeno sapere chi fosse il proprietario di questa fabbrica, ma ha il diritto, in ogni caso, di ricevere il suo champagne e tutto il resto. Pertanto, le bottiglie sono qui, e lo champagne, la materia prima che si trova nei serbatoi è anche sigillata”, aggiunge il capo della Wagner che ha quindi deciso di non tenere per sé e per i propri miliziani le riserve di alcol ritrovate in questa enorme cantina ucraina.

