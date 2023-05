Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Come ho già detto, stiamo lasciando Bakhmut” per cui, dopo la conquista della città “l’esercito russo ha tutte le opportunità per lanciare una colossale offensiva nel prossimo futuro per la presa di Kramatorsk, Slavyansk, Druzhkovka, Konstantinovka, Chasov Yar, cioè il cosiddetto ‘anello del Donbas’. Lo ha detto il capo e fondatore della milizia mercenaria Wagner Yevgeny Prigozhin rispondendo a domande dei media sul canale telegram della stessa milizia.

