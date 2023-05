Le immagini dei soccorsi a Beirut

Un gattino, nato sul tetto di un edificio a Beirut, in Libano, è rimasto intrappolato dentro un tubo di scarico per la pioggia per tre giorni. Il cucciolo è poi scivolato dal sesto al piano terra del palazzo, dove è stato salvato grazie all’aiuto di animalisti e volontari. Il tubo di plastica, dove era rimasto incastrato, è stato rotto con degli attrezzi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata