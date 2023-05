L'azione dimostrativa dopo le accuse di antisemitsismo all'ex Pink Floyd

Fuori programma durante il controverso show di Roger Waters a Francoforte domenica, inizialmente vietato dal consiglio comunale, che accusava il musicista di antisemitismo, e poi autorizzato da un giudice. Un uomo ha fatto irruzione sul palco brandendo una bandiera di Israele, sventolata anche da alcuni spettatori in platea al grido di “il popolo di Israele vive”.

Fuori dalla Festhalle, luogo simbolico dove vennero radunati dai nazisti per essere deportati gli ebrei della città durante la II Guerra, diverse associazioni hanno distribuito volantini contro lo show del musicista britannico, messo sotto accusa anche dalla polizia di Berlino per apologia di nazismo per aver indossato sul palco una divisa simile a quella della Ss. Waters ha deciso di non indossare il costume di scena a Francoforte, come ha spiegato in un sentito e commosso discorso dal palco, ribadendo poi di “non essere assolutamente antisemita”.

