Il Paese ha fornito alla Russia numeroso equipaggiamento militare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al Parlamento di Kiev di imporre ulteriori sanzioni contro l’Iran per 50 anni. Lo riporta il Kyiv Independent, citando i contenuti di una bozza di risoluzione seguente alla decisione in tal senso del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. L’Iran ha fornito alla Russia numeroso equipaggiamento militare, utilizzato da Mosca nella sua guerra contro l’Ucraina.La bozza prevederebbe il divieto assoluto di commercio con l’Iran, così come quello di investimenti e di trasferimento di tecnologie, nonché l’interruzione del transito dell’Iran attraverso il territorio ucraino e il ritiro dei beni iraniani dall’Ucraina. Il Parlamento dovrà ora approvare il disegno di legge perché quest’ultimo entri in vigore a tutti gli effetti.

