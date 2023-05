È l'attacco più duro sulla capitale: almeno un morto

Le forze di difesa dell’Ucraina hanno abbattuto più di 40 droni utilizzati dalla Russia in un attacco a Kiev la scorsa notte. Lo riporta il Kyiv Independent, citando fonti dell’amministrazione militare della capitale ucraina, la quale afferma inoltre che l’attacco è stato il più grande con l’utilizzo di droni su Kiev dall’inizio dell’invasione su larga scala della Russia. Nelle immagini circolate sui social la contraerea abbatte un drone. “L’attacco è durato più di cinque ore, con la difesa aerea che avrebbe abbattuto più di 40 droni”, ha dichiarato Serhii Popko, alto funzionario militare di Kiev. Almeno una persona è rimasta uccisa nell’attacco, un uomo di 41 anni, mentre una donna di 35 anni è stata ricoverata in ospedale, come dichiarato dal sindaco di Kiev Vitali Klitschko.

