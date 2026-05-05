05/05 – Iran, gli Usa lanciano l’iniziativa “Project Freedom” – Focolaio di hantavirus su una nave da crociera – L’Inter sogna il “double”

Iran, gli Usa lanciano l’iniziativa “Project Freedom” per aiutare le navi a lasciare lo Stretto di Hormuz. L’agenzia iraniana Fars sostiene che Teheran abbia colpito una nave da guerra Usa, ma Washington nega. Bessent: “Abbiamo il controllo assoluto dello Stretto”.
Focolaio di hantavirus su una nave da crociera. Che cos’è e come si diffonde il patogeno.
Dalla festa all’obiettivo Coppa Italia, dopo lo scudetto l’Inter sogna il “double”. Il presidente Beppe Marotta tra sogno Champions e mercato: “È importante avere uno zoccolo duro di italiani”.