Al voto sono chiamati oltre 35,5 milioni di elettori

Seggi aperti in Spagna per le elezioni comunali e regionali. Al voto sono chiamati oltre 35,5 milioni di elettori per il rinnovo di 8.131 consigli comunali, delle assemblee legislative di dodici comunità autonome (su diciassette) e delle assemblee delle città autonome di Ceuta e Melilla. Le urne rimerranno aperte fino alle ore 20. Alle Canarie la votazione inizierà alle 9 ora locale (le 10 in Spagna). Tra gli aventi diritto per le elezioni municipali ci sono anche 66.845 italiani residenti nel Paese iberico. Le Poste spagnole hanno riferito che in totale 984.000 persone hanno già votato per corrispondenza. La super domenica elettorale sarà segnata da pioggia e tempo instabile, con allerta in nove regioni. Il voto locale sarà un test per il premier socialista Pedro Sanchez e per tutte le forze politiche in campo, in vista delle elezioni generali in programma a fine anno.

