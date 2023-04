La ministra alla presentazione di un rapporto sulla fobia Lgbt nelle scuole: "È lì che occorre riconoscere le discriminazioni"

Irene Montero, ministra spagnola dell’Uguaglianza, ha partecipato alla presentazione del Rapporto biennale sulla fobia LGTBI nelle scuole, realizzato dal collettivo Lesbiche, Gay, Transessuali e Bisessuali di Madrid (COGAM), presso la sede del Ministero. “È nella scuola che si possono imparare i valori per riconoscere le discriminazioni ed evitare che si riproducano”, ha detto dal palco. A margine ha parlato anche delle elezioni amministrative: “Podemos lavorerà per ottenere il miglior risultato possibile in tutti i municipi e nelle comunità autonome“, ha detto Montero. –

