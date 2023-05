Migliaia di persone unite per un record da Guinness dei Primati

Migliaia di persone si sono riunite sabato 27 maggio nel parco pubblico O’Higgins di Santiago, capitale del Cile, per realizzare la bicicletta umana più grande del mondo. Il gruppo mirava a entrare nel Guinness dei Primati. La città ha organizzato l’evento per promuovere i Giochi Panamericani e Parapanamericani di Santiago del 2023, in programma tra ottobre e novembre. L’obiettivo era riunire tremila persone per battere il record precedente, appartenente alla Russia, che nel 2019 era riuscita a formare una bicicletta umana con 2.620 persone davanti alla Cattedrale di San Basilio a Mosca.

