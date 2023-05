Il presidente del partito PASTEF, dopo essere stato accusato in contumacia per un caso di stupro, ha chiamato i suoi supporter a seguirlo in una "carovana della libertà"

Scontri a Kolda, in Senegal, tra la polizia e i sostenitori del leader dell’opposizione Ousmane Sonko. Il presidente del partito PASTEF (Patrioti africani del Senegal per il lavoro, l’etica e la fraternità) dopo essere stato accusato in contumacia per un caso di stupro, ha chiamato i suoi sostenitori a seguirlo in una “carovana della libertà” partita dalla sua città natale, Ziguinchor, nel sud del Paese, e diretta a Dakar, dove dovrebbe comparire in tribunale il 1° giugno per il verdetto. Sulla pagina Facebook di Sonko è stato pubblicato un video che mostrava il lancio di gas lacrimogeni mentre il corteo di auto attraversava le strade di Kolda.

