Clima teso a causa della riforma delle pensioni varata da Macron

Continuano i violenti scontri nei cortei del Primo Maggio in Francia, in un clima teso a causa della riforma delle pensioni varata dal presidente Emmanuel Macron. Duecento arrestati in tutto il paese, di cui 68 nella sola capitale Parigi, dove dieci poliziotti sono rimasti feriti. Nelle immagini una lunga colonna di fumo si solleva su Place de la Nation, dove alcuni manifestanti hanno appiccato un incendio utilizzando delle taniche di benzina vicino a un cantiere: polizia e vigili del fuoco sono presto arrivati sulla scena per contenere le fiamme.

