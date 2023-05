In un video il fondatore della milizia saluta i militari tra le macerie della città

“Il gruppo Wagner inizia il ritiro delle unità da Bakhmut“. Lo annuncia la milizia stessa sui propri canali Telegram. Nel messaggio viene pubblicato anche un video in cui il fondatore del gruppo Yevgeny Prigozhin dà notizia dell’inizio del ritiro. “Ora sono le 5 del mattino del 25 maggio, noi stiamo portando via il nostro reparto da Bakhmut”, afferma Pirgozhin nel video, in cui lo si vede stringere mani ai combattenti e salutarli. “Fino al 1° giugno riuniremo tutto e lo consegneremo ai militari”, aggiunge Prigozhin.

Il capo della Wagner si scaglia, ormai dalla creazione del gruppo, contro i vertici militari russi ed è diventato noto per le sue dichiarazioni incendiarie – e spesso non verificabili – che fanno notizia. Durante la campagna militare russa in Ucraina, ha ripetutamente criticato gli alti ufficiali militari russi, accusandoli pubblicamente di incompetenza.

