La gigantesca portacontainer ha attraversato con successo il passaggio artificiale

(LaPresse) La Ever Given è tornata a solcare le acque del Canale di Suez, attraversandolo questa volta senza alcun problema. La gigantesca portacontainer, di proprietà giapponese ma di bandiera panamense, lo scorso marzo era rimasta bloccata nell’alveo artificiale che collega il Mediterraneo al Mar Rosso mandando in tilt il traffico marittimo mondiale. Quello in corso è il viaggio di ritorno della nave ripartita dal porto di Rotterdam, meta ultima del viaggio dello scorso marzo, passando poi per il Regno Unito e l’ultimo scalo in Egitto prima di dirigersi a Singapore. Ad accompagnare questo gigante dei mari nel Canale di Suez ci hanno pensato questa volta due rimorchiatori.

