Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko è apparso in pubblico e ha negato di essere in cattive condizioni di salute. In un video il leader bielorusso, 68 anni, ha detto ai funzionari “Non morirò, ragazzi”. Lukashenko, uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin, non si vedeva dal 9 maggio a una parata militare a Mosca dove appariva stanco e malato. Ha detto che aveva sofferto di un adenovirus, un comune virus del raffreddore.

