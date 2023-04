Il leader di Minsk ha incontrato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu

La Russia, in caso di aggressione alla Bielorussia, la proteggerà come suo territorio. Lo ha affermato lunedì il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko in un incontro con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu a Minsk. “Durante i colloqui è emerso che in caso di aggressione contro la Bielorussia, la Federazione Russa proteggerà la Bielorussia come proprio territorio” ha detto Lukashenko.

