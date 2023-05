Le offensive sarebbero state condotte dai partigiani del gruppo 'Freedom of Russia', mentre secondo Mosca si tratta di sabotatori ucraini

Il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato di voler contattare il ministero della Difesa russo per porre delle domande in merito agli attacchi che hanno colpito il territorio nei giorni scorsi. Le offensive sarebbero state condotte da un gruppo di partigiani russi che fanno parte del gruppo ‘Freedom of Russia’ mentre secondo Mosca si tratta di “sabotatori ucraini”. “Garantire la sicurezza dei residenti della regione di Belgorod è la missione principale che tutte le agenzie di sicurezza devono svolgere”, ha sottolineato Gladkov. “I pazienti provenienti dalle aree colpite hanno ferite di diversa localizzazione: arti, torace, addome e testa. Sono stati tutti sottoposti a interventi chirurgici, trasfusioni di sangue e farmaci necessari per stabilizzare le loro condizioni”, ha fatto sapere Roman Protsenko, medico dell’ospedale di Belgorod.

