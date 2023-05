Nuovi raid ucraini su Belgorod. “La notte non è stata del tutto tranquilla. C’è stato un gran numero di attacchi da parte di veicoli aerei senza equipaggio. La cosa più importante è che non ci siano vittime”. Così su Telegram il governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Nel resoconto degli attacchi Gladkov spiega che i sistemi di difesa aerea sono riusciti contrastare l’azione dei droni ma che si sono anche verificati danni ad abitazioni private, automobili ed edifici per uffici.

