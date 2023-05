Le decisione della società VFS-Global di aprire una filiale temporanea nella città di Tindouf punta a migliorare e semplificare la presentazione delle domande di visto

L’Ambasciata italiana a Rabat apprezza gli sforzi del Marocco per risolvere la questione del Sahara occidentale. Replicando alle notizie di stampa sull’attivazione da parte della società VFS-Global di una filiale temporanea nella città di Tindouf, l’Ambasciata in un comunicato ha dichiarato che questa decisione punta a migliorare e semplificare la presentazione delle domande di visto. Si precisa inoltre che nelle prossime settimane saranno aperti centri “pop-up” in altre città algerine.

La rappresentanza diplomatica italiana a Rabat ha affermato, inoltre, che questa iniziativa amministrativa non è in alcun modo legata alla posizione italiana sulla questione del Sahara occidentale.

L’Italia, prosegue il comunicato, “conferma la propria posizione, così come espressa nella Dichiarazione sul Partenariato Strategico Multidimensionale, firmata il 1° novembre 2019 a Rabat, accogliendo con favore gli sforzi seri e credibili del Marocco nel quadro delle Nazioni Unite e incoraggia tutte le parti a proseguire il loro impegno in uno spirito di realismo e compromesso“, continua la dichiarazione.

