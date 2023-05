Le parole di Vyacheslav Gladkov ai residenti nella città di Grayvoron dopo l'attacco di un gruppo di sabotatori filo ucraini

Il territorio russo di Belgorod sarebbe sotto attacco di presunti partigiani del gruppo ‘Freedom of Russia’. Secondo Mosca, invece, si tratterebbe di un “gruppo di sabotaggio ucraino“. Il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, ha dichiarato che l’esercito e le forze di sicurezza hanno continuato a setacciare l’area intorno alla città di Grayvoron, dove lunedì si è verificato un attacco. “Rivolgo un appello ai residenti del distretto di Grayvoron, che hanno temporaneamente lasciato le loro abitazioni: non è ancora consigliabile rientrare nelle vostre case“, ha detto in un video messaggio Gladkov. “Ci risulta che negli insediamenti in cui è entrato il nemico ci siano due civili feriti. Finora le forze di sicurezza non sono riuscite a raggiungerli. È la missione numero uno di questa mattina”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata