Caldo estremo in India, soprattutto a Nuova Delhi dove è scattata l’allerta meteo. Nello Stato settentrionale dell’Uttar Pradesh, inoltre, le temperature hanno superato i 45 gradi e in alcune zone si sono verificati dei black out durati oltre 12 ore. Durante le ondate di calore il Paese soffre di solito anche di gravi carenze idriche, con decine di milioni di persone, su 1,4 miliardi, che non dispongono di acqua corrente.

