Tra le vittime anche alcuni bambini in gita

Una barca a due piani che trasportava più di 30 passeggeri si è capovolta al largo della spiaggia di Tanur, una città costiera nel distretto di Malappuram, nello Stato indiano del Kerala. Oltre 20 persone – tra cui diversi bambini – sono morte, secondo quanto riferito dai media locali. Quattro persone sono state ricoverate in un ospedale in condizioni critiche. Tra le vittime ci sono alcuni bambini in gita durante le vacanze scolastiche. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il ribaltamento della barca turistica. Il primo ministro Narendra Modi si è detto “addolorato per la perdita di vite umane” e ha annunciato un risarcimento alle famiglie delle vittime. Proclamato un giorno di lutto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata