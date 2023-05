I risultati vedono il suo partito Nuova Democrazia raggiungere oltre il 40% delle preferenze

“La speranza ha vinto sul pessimismo e l’unità sulla divisione. Sono orgoglioso, sono anche commosso, perché sento molto pesante la responsabilità che mi carica sulle spalle una percentuale così impressionante. Prometto di lavorare ancora più duramente per onorare la vostra fiducia”. Lo scrive su Twitter il premier conservatore uscente Kyriakos Mitsotakis, commentando i risultati che vedono il suo partito Nuova Democrazia vincitore alle elezioni in Grecia con oltre il 40% delle preferenze.

Quando sono stati scrutinati quasi il 90% dei seggi elettorali, Nd è in vantaggio del 20% sul principale partito rivale Syriza, guidato da Alexis Tsipras. Stando agli ultimi dati del ministero dell’Interno, con il 92,19% dei seggi scrutinati Nd ha conquistato il 40,80% dei voti e 146 seggi, Syriza il 20,06% e 71 seggi, Pasok l’11,57% e 41 seggi e il partito comunista KKE il 7,19% e 26 seggi. Il risultato, tuttavia, non consente a Nuova Democrazia di assicurarsi la maggioranza dei 300 seggi in Parlamento.

Tajani: “Congratulazioni a Mitsotakis, cittadini hanno premiato lavoro”

“Congratulazioni al mio amico Mitsotakis di Nuova Democrazia. I cittadini greci hanno premiato il lavoro fatto al governo. Un successo elettorale importante per continuare ad affrontare insieme le sfide europee, a cominciare da quelle nel Mediterraneo, nel solco della famiglia del Ppe”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

