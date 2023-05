I risultati parziali sul 60% dei seggi scrutinati. Grande delusione per Syriza e Tsipras

Il partito conservatore del primo ministro uscente Kyriakos Mitsotakis ‘Nuova democrazia’ risulta in testa con un ampio margine alle elezioni parlamentari greche, secondo i dati ufficiali parziali. I risultati parziali sul 60% dei seggi elettorali scrutinati evidenziano un vantaggio del 40% dei voti di Nuova Democrazia, mentre il partito di sinistra Syriza, guidato da Alexis Tsipras è al 20%. Se confermati, i risultati elettorali sarebbero una grande delusione per Syriza, mentre sarebbero migliori del previsto per Nuova Democrazia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata