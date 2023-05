Tre vittime. La donna che viveva nell'abitazione che è stata fatta esplodere: " Io e le mie figlie siamo scappate dalle finestre per evitare di essere colpite"

Tre palestinesi sono stati uccisi durante un raid dell’esercito israeliano, sei sono rimasti feriti. L’attacco è stato sferrato a Balata, un campo profughi della Cisgiordania vicino a Nablus, dove una casa, inoltre, è stata distrutta da un ordigno esplosivo. I tre uomini uccisi, di 23, 30 e 32 anni, sono stati identificati come membri delle Brigate dei Martiri di Al Aqsa, un gruppo militante legato al partito Fatah. “Siamo rimasti sorpresi nel vedere l’esercito sparare davanti alla nostra casa. Io e le mie figlie siamo scappate dalle finestre per evitare di essere colpite e siamo andate in un piccolo corridoio vicino al bagno”, ha raccontato la donna che viveva nella casa colpita da un ordigno. “C’è stata un’esplosione e l’abitazione è crollata. I miei mobili non ci sono più, tutto quello che c’era in casa è stato distrutto”, ha aggiunto.

