L'azione nel campo di Balata: scontri a fuoco violenti

Almeno tre palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano durante un raid notturno in un campo profughi nel nord della Cisgiordania. Lo riferiscono le autorità sanitarie palestinesi. Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni critiche. Il raid è avvenuto a Balata, a est di Nablus, con violenti scontri a fuoco tra i soldati dello stato ebraico e i miliziani delle fazioni armate. Le tre vittime sono state identificate in Fathi Rizk, 30 anni, Abdullah Abu Hamdan, 24 anni, e Mohammed Zeitoun, 34 anni.

