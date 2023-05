La polizia sta cercando di chiarire la dinamica

Tre persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite, una in modo grave, in una sparatoria all’intero di un bar di Kansas City, in Missouri. Lo ha riferito la polizia. Due delle persone rimaste uccise sono morte sul colpo, una è stata rinvenuta all’interno del bar, l’altra all’esterno. La terza è invece deceduta in ospedale. La polizia sta cercando di chiarire la dinamica per risalire alle responsabilità, raccogliendo prove e ascoltando testimoni.

